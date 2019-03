Assembleia da ONU para o Meio Ambiente de luto por acidente aéreo na Etiópia

A IV Assembleia da ONU para o Meio Ambiente começou nesta segunda-feira em Nairóbi de luto pelo acidente de um avião da companhia Ethiopian Airlines no domingo que matou 157 pessoas, incluindo 22 funcionários das Nações Unidas.

Entre os 22 trabalhadores da organização falecidos no acidente estavam seis funcionários do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), informou a diretora executiva do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU Habitat), a malaia Maimunah Mohd Sharif.

"Não esqueceremos esta tragédia nem os que faleceram", afirmou Sharif.

"Recordemos que nossos colegas eram voluntários para viajar e trabalhar longe de suas casas e de seus entes queridos, para fazer deste mundo um lugar melhor", completou antes da abertura oficial da conferência.

Na manhã desta segunda-feira, em cada reunião preparatória para a assembleia anual, que reúne chefes de Estado, ministros, pesquisadores e integrantes da sociedade civil, foi observado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

As bandeiras dos países foram retiradas dos acessos ao local da conferência. Os organizadores deixaram apenas a bandeira da ONU, a meio mastro.

Nairóbi abriga as sedes do PNUMA e do ONU Habitat, assim como as unidades regionais do Programa Mundial de Alimentos (PAM) e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).