Apoiadores do Brexit dizem que May não deve tentar estender prazo de saída da UE

Dois importantes políticos que apoiam o Brexit alertaram a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, para não tentar uma extensão do prazo de saída do país da União Europeia, marcada para o dia 29 de março, se o acordo de retirada for rejeitado pelo Parlamento nesta terça-feira.



O legislador do Partido Conservador, Steve Baker, e o vice-líder do Partido Unionista Democrático (DUP), da Irlanda do Norte, Nigel Dodds, escreveram no jornal "Sunday Telegraph" que prolongar o processo do Brexit levaria a uma "calamidade política". Os dois disseram que adiar a saída seria um "atraso custoso" para as empresas britânicas e causaria um dano irreparável à confiança do público na política.



Políticos dispostos a apoiarem um Brexit sem acordo se o Parlamento britânico não chegar a um consenso se preocupam que uma possível extensão das conversas possa levar a uma saída mais amena ou à reversão da decisão de deixar o bloco.