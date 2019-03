Assad denuncia 'cerco econômico' contra Síria

A Síria se encontra sob "cerco econômico", devido às sanções internacionais impostas desde o início da guerra civil no país há oito anos - denunciou o presidente Bashar al-Assad neste domingo (10).

"A guerra contra a Síria começa a tomar uma nova forma baseada em um cerco econômico e uma guerra", disse Assad, em um comunicado da Presidência divulgado após reunião em Damasco com o vice-ministro chinês das Relações Exteriores, Chen Xiaodong.

"As ferramentas políticas internacionais mudaram", afirmou.

As potências - completou Assad - deixaram o diálogo de lado e adotaram "uma abordagem diferente representada pelo boicote, pela retirada de embaixadores, pelo cerco econômico e pelo emprego do terrorismo".

A guerra na Síria começou em março de 2011, depois da sangrenta repressão aos protestos registrados no âmbito da chamada "Primavera Árabe".

Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) decidiram impor sanções econômicas contra personalidades e entidades do governo sírio, congelando seus ativos financeiros e proibindo qualquer comércio de armas e petróleo com Damasco.

Hoje, a Síria enfrenta a escassez de combustível, e os preços aumentaram consideravelmente para o gás de uso doméstico. Washington também trabalhou para restringir as entregas de petróleo, enquanto as principais reservas sírias, situadas no nordeste do país, ainda estão fora do controle do governo.