Ex-líder da Catalunha, Carles Puigdemont, se candidatará ao Parlamento Europeu

Carles Puigdemont, ex-presidente regional da Catalunha e um dos líderes da tentativa da região de se separar da Espanha em 2017, vai se candidatar ao Parlamento Europeu, embora o governo espanhol o considere um fugitivo. O anúncio foi feito pelo grupo JxCat - ou Juntos pela Catalunha - pelo qual ele será candidato.



Puigdemont, de 56 anos, foi para a Bélgica após liderar a tentativa de independência da Catalunha e conseguiu, até agora, evitar sua extradição para a Espanha. Neste domingo, ele escreveu em sua conta no Twitter: "É hora de dar mais um passo em direção à internacionalização do direito da Catalunha à autodeterminação: direto do coração da Europa para o mundo".