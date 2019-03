Na Venezuela, algumas províncias continuam sem energia elétrica

A energia elétrica e as linhas de comunicação ainda não foram restabelecidas em algumas regiões da Venezuela, depois de dias consecutivos de apagões em todo o país. Ontem à noite, o presidente do país, Nicolás Maduro, disse que a energia foi restabelecida em algumas províncias e acusou a oposição pelo que chama de "sabotagem" ao sistema. Ele disse ainda que a energia seria restaurada em toda a rede nacional nas próximas horas.



O líder da oposição, Juan Guaidó, e seu aliado, os Estados Unidos, dizem que o alegações de que eles sabotaram o sistema elétrico do país são infundadas. Segundo eles, o problema decorre da má gestão dos governos chavistas que causou a decadência da infraestrutura da Venezuela ao longo dos últimos anos. Fonte: Associated Press.