Novo teste de míssil da Coreia do Norte desapontaria Trump, diz conselheiro

O principal conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse que o presidente do país, Donald Trump, ficaria "muito desapontado" se a Coreia do Norte lançasse um novo teste de foguete ou míssil, como apontado por alguns especialistas, após Kim Jong Un ter prometido em cúpula com Trump que não faria mais. As declarações do conselheiro foram concedidas em uma entrevista ao programa matinal This Week, da rede de televisão americana ABC, neste domingo.



Bolton não confirmou os relatórios baseados em imagens de satélite comerciais que mostram que a Coreia do Norte estaria fazendo movimentos de preparação para testes de mísseis e foguetes. Entretanto, enfatizou que o governo norte-americano está observando a Coreia do Norte "constantemente" e que "nada no jogo da proliferação me surpreende mais".



A nova atividade foi detectada em um centro de pesquisa de mísseis norte-coreano e de foguetes de longo alcance. Fonte: Associated Press.