Trump diz que muro com o México vai ajudar americanos 'no futuro e agora'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 9, que a construção de um muro na fronteira com o México vai ser útil aos americanos tanto no presente quanto no futuro.



A afirmação foi feita em uma publicação no Twitter na qual Trump ressaltou a apreensão de imigrantes ilegais na fronteira pela Patrulha de Fronteira dos EUA.



"Eles não vão entrar nos EUA. O muro será construído e vai nos ajudar muito no futuro e agora", escreveu o presidente americano.



Em fevereiro, Trump declarou emergência nacional para garantir a construção do muro com o México. Segundo o presidente, a medida vai dar mais segurança aos EUA.



Porém, o plano é rechaçado tanto por membros do Partido Democrata, de oposição, quanto do Partido Republicano, do qual o chefe da Casa Branca faz parte.