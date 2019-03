'Coletes amarelos' protestam pelo 17º fim de semana consecutivo na França

Milhares de manifestantes de coletes amarelos protestaram pelo 17º fim de semana consecutivo na França.



O protesto em Paris começou com um tom festivo e predominantemente feminino. Algumas mulheres carregavam balões rosas e lideravam uma marcha tranquila que pedia direitos iguais e igualdade salarial.



Ao final, porém, a polícia disparou gás lacrimogêneo e usou jatos de água para dispersar o ato na avenida Champs-Élysées. No local, um grupo de manifestantes, com os rostos cobertos por camisas pretas, se recusavam a encerrar o protesto.



Ainda assim, o clima geral era mais tranquilo que o de semana anteriores, quando houve queima de carros e quebra-quebra de lojas.



O Ministério do Interior informou à BFMTV que havia 7 mil pessoas nas ruas de Paris neste sábado, maior do que os 5,6 mil da semana anterior.



Houve protestos ainda em Bordeaux, Lille e Le Puy-en-Velay. Fonte: Associated Press.