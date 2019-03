Presidente do Partido Conservador faz apelo por aprovação de acordo do Brexit

O presidente do Partido Conservador, Brandon Lewis, pediu neste sábado, 9, que o Parlamento britânico respalde o acordo para o Brexit, cuja votação está marcada para a próxima terça-feira.



De acordo com Lewis, se o plano do governo para o Brexit for rechaçado, é possível que o Reino Unido precise permanecer na União Europeia, a despeito do resultado do plebiscito de 2016.



"Precisamos ganhar este voto", afirmou ele à BBC, reforçando o pedido inclusive aos parlamentares do próprio partido.



Apesar do apelo, não há sinais de progresso nas conversas entre Londres e Bruxelas nem tampouco indícios de uma mudança importante no Parlamento a favor do projeto de lei da primeira-ministra Theresa May. Em janeiro, a proposta dela foi derrotada. Fonte: Associated Press.