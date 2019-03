Diretor de comunicação da casa Branca renuncia

O diretor de comunicação da Casa Branca e ex-executivo da Fox News, Bill Shine, pediu demissão do cargo, anunciou na sexta-feira, 8, o governo americano.



"Bill segue prestando seu apoio ao presidente Trump, a seu programa e exercerá funções de conselheiro na campanha eleitoral de 2020", disse a porta-voz Sarah Sanders, sem especificar os motivos da saída de Shine, de 55 anos. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.