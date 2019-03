Comunicado do Business Wire :Spotify Technology S.A.

A Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) anunciou hoje a próxima etapa em sua relação estratégica com a Samsung Electronics ao oferecer aos usuários acesso facilitado ao Spotify em dispositivos móveis da Samsung1. Além disso, os novos consumidores do aplicativo Spotify nos EUA com dispositivos móveis Samsung Galaxy específicos, inclusive o recém-lançado Galaxy S10, podem habilitar-se a ganhar seis meses gratuitos de Spotify Premium, resgatável no aplicativo2. A partir do dia 8 de março, o Spotify também será pré-instalado em milhões de novos dispositivos móveis da Samsung globalmente.

O aplicativo Spotify foi totalmente integrado com Bixby, a plataforma de inteligência da Samsung, projetada para trabalhar em todo o ecossistema de dispositivos da Samsung, e o Spotify também aprimora a tela inicial do aplicativo Bixby ao oferecer conteúdo e recomendações do Spotify personalizadas de acordo com cada ouvinte.

"Estamos muito entusiasmados por sermos nomeados o serviço de escolha para transmissão de música da Samsung há vários meses, e as notícias de hoje servem para garantir uma experiência de música no Spotify mais contínua em diversos dispositivos de ouvintes em todo o mundo", disse Sten Garmark, vice-presidente de produtos de consumo, Spotify. "Esta parceria facilita o acesso pelos usuários móveis da Samsung à sua música e podcasts favoritos no Spotify, em qualquer lugar e quando quiserem."

"A nossa meta é oferecer a melhor experiência móvel possível aos nossos consumidores, e a Spotify é a parceira de música ideal para nos ajudar a tornar essa visão realidade", disse Patricio Paucar, vice-presidente de marketing da Samsung Electronics America. "Quer estejam escutando os álbuns populares mais recentes ou explorando suas lista favoritas, vamos oferecer a usuários elegíveis do Galaxy S10 acesso a uma oferta incrível de seis meses de Spotify Premium."

Conforme anunciado anteriormente em agosto de 2018, a Spotify tornou-se o provedor de serviços de música de escolha da Samsung. A Spotify continuará a apoiar dispositivos da Samsung ao longo deste ano, para permitir que os usuários da Samsung e da Spotify descubram e aproveitem músicas de novas maneiras.

Sobre a Spotify Technology S.A.

O Spotify transformou a reprodução de músicas para sempre quando o lançamos em 2008. Nossa missão é liberar o potencial da criatividade humana dando a milhões de artistas criativos a oportunidade de se sustentar com sua própria arte, e bilhões de fãs a oportunidade de curtir e se inspirar com esses criadores. Tudo que fazemos é por amor à música.

Descubra, controle e compartilhe mais de 40 milhões de faixas de graça ou faça upgrade para o Spotify Premium para ter acesso a recursos exclusivos, incluindo modo off-line, qualidade de som aprimorada, Spotify Connect e reprodução sem anúncios.

Hoje, somos o maior serviço de assinatura de streaming de músicas do mundo, com uma comunidade de 207 milhões de usuários que inclui 96 milhões de assinantes do Spotify Premium em 79 mercados.

1 Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G, Galaxy Fold e dispositivos selecionados da série Galaxy A; podem variar de acordo com região e operadora.

2 Os clientes podem confirmar a elegibilidade por meio do seguinte link: spotify.com/us/legal/samsung-new-6-months-free-trial-terms-and-conditions/

