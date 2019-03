Comunicado do Business Wire :comforte

A SC Media anunciou ontem que o SecurDPS Enterprise da comforte foi selecionado como uma das soluções mais críticas de segurança cibernética nos últimos 30 anos para o 30° Prêmio Anual da SC Media.

Como parte da comemoração de um ano da SC Media pelo seu 30º aniversário no setor de segurança cibernética, eles expandiram seu SC Awards anual para incluir várias categorias especiais, homenageando aqueles que moldaram a indústria, bem como aqueles que estão apenas começando sua jornada e servirão para impactar o futuro. Os vencedores foram decididos pela equipe editorial da SC Media com a assistência dos copresidentes do SC Awards.

"É uma grande honra ser reconhecido como líder de mercado no desenvolvimento de uma solução tão importante quanto a SecurDPS.", disse Michael Deissner, CEO da comforte AG. "Este prêmio é um testemunho do incrível crescimento da comforte, nossa apaixonada equipe que oferece soluções de classe mundial para uma base global de clientes fiéis, e nosso forte foco em inovação e tecnologia de segurança cibernética. Com o SecurDPS, nossos clientes podem fornecer os mais altos níveis de proteção de dados e obter conformidade."

"Nas últimas três décadas, os vencedores dos nossos 30º Prémios deixaram uma marca indelével na indústria da segurança cibernética através do seu trabalho incansável e liderança visionária," disse Illena Armstrong, VP, editorial, SC Media. "A comforte AG conquistou esta honra, com toda a certeza, pela sua dedicação contínua em proteger as empresas das sofisticadas ameaças de hoje."

Sobre a SC Media A SC Media é segurança cibernética. Por mais de 30 anos, ela tem armado profissionais de segurança da informação com dados aprofundados e imparciais por meio de notícias no tempo certo, análise abrangente, recursos de ponta, contribuições de líderes conceituados e análises independentes de produtos em parceria com e para executivos de segurança de informações de alto nível e suas equipes técnicas.

Além de seu site abrangente,a SC Media oferece revistas, ebooks e boletins informativos. Ela também hospeda eventos digitais e ao vivo, como o SC Awards e a Conferência RiskSec, para fornecer aos profissionais de segurança cibernética todas as informações necessárias para salvaguardar suas organizações e contribuir para sua longevidade e seu sucesso.

Sobre a comforte A comforte é uma provedora líder de soluções de proteção de dados corporativos e pagamentos digitais. Hoje, mais de 500 eEmpresas em todo o mundo confiam na comforte para garantir a confidencialidade dos dados que lhes foram confiados. Com mais de 20 anos de experiência em proteção de dados e conectividade de sistemas críticos, a comforte é o parceiro perfeito para organizações que desejam proteger seus ativos mais valiosos: os dados.

