Forte terremoto de 6,6 graus de magnitude sacode Indonésia

Um forte terremoto de 6,6 graus de magnitude sacudiu a costa da Indonésia na madrugada desta segunda-feira e obrigou alguns moradores a saírem de suas casas, sem registro de vítimas e danos nem emissão de alerta de tsunami.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 60 km sob o mar das Molucas, 175 km ao noroeste da cidade de Ternate, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

"Sentimos o tremor e algumas pessoas saíram de casa, mas não houve pânico. Não há danos em minha área", disse um homem de Ternate chamado Budi.

Bani Nasution, um homem que estava na cidade de Manado quando ocorreu o terremoto, disse à AFP que saiu correndo de casa "assim como outras pessoas, mas todos já voltamos para nossas casas", disse.

Uma série de réplicas foram sentidas depois nessa zona do país.

A Indonésia ainda está se recuperando de um tsunami mortal no fim de dezembro, provocado por um vulcão em erupção entre as ilhas de Java e Sumatra, que deixou mais de 400 mortos.

O vasto arquipélago do sudeste asiático se encontra no chamado Círculo de fogo do Pacífico, onde coincidem placas tectônicas e ocorrem grande parte das erupções vulcânicas e sismos do planeta.