Próxima rodada de negociações iemenitas pode ocorrer na Jordânia

Uma segunda rodada de negociações entre o governo do Iêmen e os rebeldes huthis poderia ocorrer na capital da Jordânia, Amã, declarou neste domingo um líder rebelde após conversas com o enviado especial da ONU em Sana.

Esses diálogos, que devem tratar especialmente do colapso da economia iemenita devido à guerra, "poderiam ocorrer em breve em Amã ou por [um sistema de] videoconferência, sobre o que falei com o enviado especial" da ONU, Martin Griffiths, declarou à AFP Mohamed Ali Al Huti, chefe do Conselho Superior Revolucionário dos Rebeldes.

Um mês após as consultas inter-iemenitas na Suécia - as primeiras desde 2016 -, a ONU tem dificuldade de aplicar uma série de acordos no terreno, o que debilita o processo de paz.

Griffiths voltou ao Iêmen neste sábado. No domingo, se reuniu com o líder dos rebeldes huthis xiitas, Abdel Malik al Huti, segundo comunicado de seu porta-voz, Mohamed Abdelsalam, divulgado pela emissora rebelde, Al Masirah.

Martin Grifftiths e Abdel Malik al Huti discutiram "as preparações para o próximo ciclo de negociações", segundo Abdelsalam..

Depois de Sana, Griffiths viajará a Riad para se reunir com o presidente iemenita, Abd Rabo Mansur Hadi, e autoridades de seu governo, de acordo com a ONU.