'Temos que construir o muro' na fronteira do México, insiste Trump

O presidente americano Donald Trump sustentou neste domingo (5) sua demanda de conseguir bilhões de dólares para financiar a construção do muro na fronteira com o México - que levou a uma paralisação parcial do governo dos Estados Unidos que já dura três semanas.

"Temos que construir o muro", disse Trump à imprensa na saída da Casa Branca para Camp David, admitindo que o muro pode ser de "aço, em vez de concreto".

"É uma questão de segurança, é sobre a segurança de nosso país. Não temos alternativa", afirmou.

A falta de acordo com os legisladores sobre inclusão de fundos para financiar o muro no orçamento federal mantém o governo americano parcialmente paralisado desde 22 de dezembro.

As discussões para tentar encerrar o chamado "shutdown" devem continuar neste domingo, após conversas de ontem entre o vice-presidente Mike Pence e os dois líderes democratas no Congresso, Chuck Schumer e Nancy Pelosi terminaram com poucos avanços.

Os democratas, que agora controlam a Câmara dos Representantes, não parecem dispostos a fazer concessões ao presidente sobre um muro que Pelosi classificou de "imoralidade".

"Este 'shutdown' poderia terminar amanhã e também poderia durar por muito tempo", disse Trump. "Realmente depende dos democratas", afirmou.