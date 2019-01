Cinco momentos para recordar dos Globos de Ouro

As cerimônias de entregas de prêmios podem parecer intermináveis em Hollywood, mas os Globos de Ouro, que abrem a temporada de premiações cinematográficas, têm a fama de ser menos rígidos e os convidados costumam surpreender - talvez porque seja a única destas festas de gala em que se serve álcool.

Veja abaixo cinco momentos memoráveis das edições anteriores.

- Jeremy Renner e os 'globos' da J-Lo -

Jeremy Renner, super-herói da saga "Vigadores", da Marvel, fez uma piada de gosto duvidoso, quando entregou um prêmio com a cantora Jennifer Lopez, em 2015.

Quando J-Lo perguntou ao ator se ele queria que ela abrisse o envelope com o novo do vencedor, já que tinha "unhas" para isso, ele respondeu: "Você também tem os globos".

A frase de Renner despertou uma onda de indignação.

- O 'novo amanhecer' de Oprah Winfrey -

Em pleno escândalo Weinstein - o produtor de cinema americano acusado de abuso sexual -, a apresentadora e empresária Oprah Winfrey previu, em janeiro de 2018, a chegada de um "novo amanhecer" para todas as mulheres maltratadas por "homens poderosos e brutais".

"Durante tempo demais, as mulheres não foram escutadas, ou não eram acreditadas quando se atreviam a dizer a verdade frente ao poder desses homens. Mas isso acabou", declarou Winfrey ao receber o prêmio Cecil B. DeMille em reconhecimento de sua carreira.

- Emma Thompson, vítima da moda -

Vencedora de dois Oscar, Emma Thompson subiu ao palco em 2014 para entregar o prêmio de melhor roteiro, com sua pose britânica, uma taça de martini em uma mão e os sapatos Louboutin... na outra.

Após uma homenagem à arte de escrever uma sinopse, a atriz fez um discurso sobre a crueldade dos sapatos de salto alto.

"Quero que saibam que esse vermelho é do meu sangue", disse, mostrando as solas dos sapatos Loubotin - cuja marca registrada é a cor do solado - antes de arremessá-los para trás.

- Jodie Foster quase sai do armário -

A atriz Jodie Foster não chamou a atenção por um comportamento extravagante, mas pelo discurso emotivo que deu ao receber, em 2013, um prêmio pelo conjunto de sua carreira.

Naquela noite, todos estavam atentos às palavras de uma das estrelas mais discretas de Hollywood - que já foi criticada pela revista Out Magazine por não falar abertamente sobre sua sexualidade.

"Parece que eu realmente quero dizer algo que eu nunca fui capaz de dizer em público (...) Mas eu vou dizer, ok? Com força e orgulho, ok? Então eu vou precisar da sua ajuda", declarou a atriz.

Mas Foster não tomou o rumo que todos esperavam e acabou não saindo do armário. "Estou solteira", exclamou. "Sim, é verdade. Estou solteira", disse, provocando risos e aplausos, antes de prestar uma homenagem a Cydney Bernard, que foi sua mulher durante vários anos.

- Sem Globos de Ouro -

A grosseria, o álcool ou o amor não tiveram relação, contudo, com o maior acontecimento da história dos Globos de Ouro: o ano em que não houve cerimônia.

Em 2008, a associação da imprensa estrangeira de Hollywood, que organiza o evento anualmente, decidiu cancelar a entrega oficial de prêmios durante a grande greve do sindicato de autores, após seus colegas atores comunicarem que se negavam a participar dos piquetes de greve como sinal de solidariedade.

Os premiados foram anunciados em uma simples coletiva de imprensa.