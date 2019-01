Trinta pessoas morrem em desabamento de mina no Afeganistão

Pelo menos 30 pessoas morreram no desabamento de uma mina de ouro ilegal no nordeste do Afeganistão, informou, neste domingo (6), uma fonte oficial.

Sete outras pessoas ficaram feridas no incidente ocorrido no distrito de Kohistan, na província de Badakhshan, segundo o governador da província, Mohammad Rustam Raghi, à AFP.

Moradores locais cavaram um poço de 60 metros de profundidade no leito de um rio para procurar ouro. Eles estavam dentro quando as paredes desmoronaram, explicou Raghi.

"As pessoas estavam usando uma escavadeira para fazer um grande buraco no rio quando as laterais desmoronaram sobre dezenas de trabalhadores. Pelo menos 30 morreram", indicou Raghi.

Não está claro por que o poço entrou em colapso, mas de acordo com Nik Mohammad Nazari, porta-voz do governador da província, os mineiros não eram profissionais.

"Os moradores locais estão envolvidos neste negócio há décadas, sem que o governo tenha controle sobre eles", disse Nazari.

"Nós enviamos uma equipe de resgate para a área, mas os moradores já começaram a retirar os corpos", acrescentou.

Badakhshan é uma província remota e montanhosa localizada no nordeste do Afeganistão, que faz fronteira com o Tajiquistão, a China e o Paquistão. A região é propensa a deslizamentos de terra, especialmente no período mais frio, quando a neve cobre a província.

A mineração ilegal é comum no Afeganistão, país rico em recursos, onde os talibãs dependem do setor para gerar grande parte de sua renda.

No entanto, a maioria dos recursos de mineração do país permanece inexplorada, já que o conflito e a falta de regulamentação impedem que empresas internacionais explorem as enormes reservas.