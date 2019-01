Neve causa fechamento de estradas e cancelamento de voos na Alemanha e Áustria

As fortes nevascas atrapalharam viagens em partes da Alemanha e da Áustria neste sábado. Autoridades fecharam estradas e ferrovias por causa do perigo de avalanches e aeroportos reportavam cancelamentos relacionados ao clima.



O aeroporto de Munique, o segundo maior da Alemanha, disse que 120 voos foram cancelados e que ocorreram adiamentos enquanto os trabalhadores tiravam neve da pista e removiam gelo dos aviões. A polícia alemã disse que uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas quando um carro derrapou no trânsito em estrada congelada próxima à cidade de Bad Toelz.



Na Áustria, o treinamento e a etapa de qualificação para o torneio de salto de esqui anual Four Hills foram cancelados depois de mais de 50 centímetros de neve durante a noite. Autoridades fecharam estradas ao redor de Bischofshofen, onde a competição está sendo realizada. A empresa ferroviária austríaca OeBB informou que várias conexões de trem no país foram suspensas devido ao risco de avalanche. Autoridades regionais de Salzburgo advertiram ainda contra o esqui fora de trilhas, acrescentando que "muitas avalanches grandes e muito grandes são possíveis à tarde e durante a noite", o que pode afetar estradas e ferrovias.



A emissora pública austríaca ORF informou que a pequena vila de St. Johann foi evacuada porque autoridades temiam que ventos fortes pudessem desencadear uma grande avalanche. Cerca de 600 moradores e turistas ficaram presos na aldeia de Soelktal após o fechamento de uma estrada, segundo a mesma emissora.



O aeroporto de Innsbruck informou que "as condições climáticas atuais causaram grande restrições no tráfego aéreo" e pediu aos viajantes para verificar o status de seus voos antes de irem para o aeroporto.



Quantidades significativas de neve estão previstas para partes da Alemanha, Áustria e Suíça nos próximos dias.



Autoridades na Grécia relataram interrupções de viagens devido à neve no norte do país. Fonte: Associated Press.