Rússia exige explicações após prisão de russo pelo FBI

A Rússia exigiu explicações dos Estados Unidos neste sábado (5) sobre a prisão de um cidadão russo pelo FBI em dezembro, pouco após um americano acusado de espionagem ser detido em Moscou.

Segundo o Ministério russo de Relações Exteriores, Dmitri Makarenko, nascido em 1979, foi preso ao chegar ao aeroporto de Saipan, nas ilhas Marianas do Norte, território livre associado americano, no mar das Filipinas.

"A Embaixada russa em Washington se inteirou do que ocorreu não através da polícia americana, mas de seus familiares", informou a pasta em nota, acusando os Estados Unidos de violarem o direito consular.

A Rússia não teve acesso consular, que deveria ter sido concedido a Makarenko no mais tardar em 2 de janeiro. Ele foi transferido das ilhas Marianas do Norte para a Flórida, de acordo com a mesma fonte.

"Pedimos a Washington que esclareça os motivos da prisão deste cidadão russo e que respeite plenamente seus direitos", acrescentou a pasta.

Segundo documentos da Justiça americana, Makarenko foi acusado na Flórida de tentar exportar equipamentos de defesa, como óculos de visão noturna, sem autorização.

As autoridades russas destacam que a prisão Makarenko ocorreu em 29 de dezembro, um dia após a detenção, em Moscou, do cidadão americano e britânico Paul Whelan.

Segundo os serviços de segurança russos (FSB), ele foi preso "enquanto cometia atos de espionagem". De acordo com sua família, ele estava na vidade para o casamento de um amigo.