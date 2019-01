Políticos alemães criticam escritório de segurança da informação após vazamento

O Escritório Federal de Segurança da Informação da Alemanha está sofrendo críticas por sua resposta ao vazamento massivo de informações particulares de políticos e celebridades. Vários congressistas disseram que o órgão falhou em informar os políticos afetados quando souberam dos vazamentos.



O deputado do Partido Social Democrático (SPD, na sigla em alemão) Jens Zimmermann disse ao jornal Handelsblatt que foi "extremamente insatisfatório" que alguns parlamentares tenham descoberto sobre o vazamento pela imprensa.



Autoridades estão investigando como os dados, que incluem endereços, números de telefone, conversas e números de cartão de crédito, foram obtidos e por quem.



O chefe do gabinete, Arne Schoenbohm, disse que o órgão foi alertado sobre casos isolados de vazamentos em dezembro, mas uma escala maior só se mostrou na última quinta-feira. Fonte: Associated Press.