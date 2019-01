Tiroteio em boliche na Califórnia deixa três mortos

Uma suposta briga entre dois grupos de pessoas na noite de sexta-feira acabou em tiros em Torrance, na Califórnia, e deixou três mortos e quatro feridos. De acordo com testemunhas, a confusão bloqueou a entrada de uma casa de boliche e evoluiu para um "completo caos".



O Departamento de Polícia de Torrance respondeu a relatos de tiroteio pouco antes da meia-noite. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o motivo que teria levado ao tiroteio.



O morador Wes Hamad, de 29 anos, estava no boliche com sua sobrinha e prima quando viu começar uma "enorme briga". "Peguei minha sobrinha e comecei a correr em direção à saída. Enquanto corria, ouvi 15 tiros", relatou.



Segundo a polícia, dois feridos foram transportados para um hospital local, enquanto os outros dois buscaram atendimento médico próprio. Fonte: Associated Press.