Tiroteio deixa vítimas em boliche na Califórnia

Um tiroteio no boliche Gable House Bowl, na cidade de Torrance, na Califórnia, nos Estados Unidos deixou várias pessoas feridas na madrugada deste sábado, 5.



Pelas redes sociais, o Departamento de Polícia de Torrence informou que há relatos de disparos no local com diversas vítimas. "A investigação está em curso. Mantenham-se afastados da área", disse.



Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e nem sobre o paradeiro do atirador. (com agências internacionais)