Equipe da Casa Branca debate prioridades do governo em Camp David

A equipe sênior da Casa Branca estará reunida durante o fim de semana em Camp David, casa de campo que serve ao presidente dos Estados Unidos, para discutir as prioridades da administração em 2019. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, o presidente Donald Trump irá se juntar à equipe no domingo.



A reunião acontece após Mick Mulvaney assumir seu novo papel como chefe de gabinete da Casa Branca, após a saída de John Kelly nesta semana.



Enquanto isso, Trump deu ao vice-presidente, Mike Pence, ao seu conselheiro Jared Kushner, e à secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, a tarefa de se encontrarem com as lideranças do Senado e da Câmara para tentar chegar a um acordo sobre o orçamento e encerrar o fechamento parcial da máquina pública americana, que chegou ao 14º dia. Fonte: Associated Press.