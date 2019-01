Irã se prepara para lançamento de satélites

O ministro das Telecomunicações do Irã, Mohammad Javad Azari Jahromi, informou neste sábado que três novos satélites foram aprovados nos testes pré-lançamento. O cronograma de envio dos equipamentos ao espaço, no entanto, não foi mencionado.



Na terça-feira, o Irã já havia adiantado que planeja lançar Payam, um satélite não-militar de 90 quilos, em órbita utilizando um foguete iraniano Simorgh.



O país geralmente apresenta suas conquistas espaciais no mês de fevereiro, durante o aniversário da revolução islâmica de 1979.



Na última quinta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que os planos do Irã demonstram que o país está desafiando uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que pede ao Irã que não desenvolva atividades relacionadas a mísseis balísticos capazes de carregar armas nucleares.



Segundo o Irã, o lançamento dos satélites não viola a resolução. Fonte: Associated Press.