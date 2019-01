Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

Antecipando-se à CES, a Velodyne Lidar, Inc. lançou hoje uma tecnologia pioneira que servirá como base para futuros sistemas avançados de segurança de condução. Os novos produtos fortalecem a posição da Velodyne como líder de mercado no fornecimento das soluções mais inteligentes e poderosas para autonomia de veículos e assistência a condutores.

A Velodyne revelou o VelaDome?, um compacto lidar incorporável que proporciona uma imagem ultra-ampla de 180° x 180° para evitar choque com objetos próximos. Além disso, a Velodyne lançou o Vella?, um revolucionário software que estabelece seu sensor lidar Velarray? de visão direcional como componente integrante de sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS).

"Com estes novos produtos, o robusto portfólio de produtos da Velodyne passa a atender a toda a faixa de necessidades lidar para autonomia e assistência ao condutor", afirmou Anand Gopalan, Ph.D., diretor de tecnologia (Chief Technology Officer, CTO) da Velodyne Lidar. "David Hall implementou o software veicular pela primeira vez em 2004 como parte dos desafios DARPA. Nos últimos 15 anos, a Velodyne seguiu adicionando inteligência a nossos sensores, possibilitando assim diversos recursos de detecção lidar que permitem que nossos clientes detectem mais objetos e ofereçam a automóveis uma visão mais detalhada do que se encontra à sua volta. Vamos agora dar um passo além, e nosso novo software - desenvolvido em estreita colaboração com nossos especialistas em hardware lidar - possibilitará uma solução ADAS totalmente integrada e impulsionada por nossos lidars."

Lidar Assistant (Vella): O software que revoluciona o desempenho de ADAS

A Velodyne apresentou uma inovadora solução avançada para assistência ao condutor que utiliza seu sensor Velarray de visão direcional. Muito superior às abordagens atualmente existentes que empregam um conjunto de câmera e radar, essa nova solução revolucionará as funcionalidades de assistência avançada ao condutor, disponíveis hoje no mercado, como assistência de manutenção em pista (Lane Keeping Assist, LKA), frenagem automática de emergência (Automatic Emergency Braking, AEB) e controle automático de cruzeiro (Adaptive Cruise Control, ACC).

VelaDome: Precisão de curto alcance

Os transformadores de campo de visão hemisférica e imagem de alta densidade do VelaDome proporcionam um salto quântico em matéria de detecção de pedestres, ciclistas e pontos cegos. Compacto, esse sensor é ideal para diversas opções de instalação e estilização. Munido com a tecnologia patenteada de matriz microlidar (Micro Lidar Array, MLA) da Velodyne, o VelaDome é otimizado para a facilidade de fabricação e projetado para atender aos padrões automotivos. Como todos os sensores da Velodyne, o VelaDome conta com suporte técnico de padrão internacional disponível em toda a América do Norte, Europa e Ásia.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece as soluções lidar mais inteligentes e mais potentes para autonomia e assistência ao condutor. Fundada em 1983 e sediada em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. Em 2005, David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne, inventou sistemas lidar com visão circundante em tempo real, revolucionando a percepção e a autonomia nas áreas automotiva, de nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o perfeito para autonomia L4-L5 Alpha Puck?, o VelaDome? de ângulo ultra-amplo e o Velarray? otimizado para ADAS.

