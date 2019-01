Versão de Riad sobre assassinato de jornalista não é 'crível'

Autoridades sauditas ainda não foram suficientemente "críveis" na gestão da investigação do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, garantiu nesta sexta-feira (4) um alto funcionário americano.

"Do nosso ponto de vista, os relatos que surgiram da parte saudita durante o processo judicial ainda não alcançaram o umbral de credibilidade e responsabilidade requerido", disse o funcionário à imprensa em condição de anonimato.

"É de interesse dos sauditas abordar este problema energicamente para se desfazer desta bala e virar a página deste incidente que provocou tamanha indignação", acrescentou, referindo-se ao caso do jornalista saudita assassinato no começo de outubro no consulado saudita em Istambul.

Segundo o funcionário, o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, que passará por Riad durante uma viagem ao Oriente Médio a partir de terça-feira, "mencionará o caso" com os sauditas.

Ele "continuará pressionando para que os responsáveis prestem contas e para que os líderes sauditas sejam críveis no processo judicial que começou nesta semana", disse.

Nesta quinta teve início em Riad um julgamento no qual o procurador-geral pediu pena de morte contra cinco suspeitos deste assassinato cometido por agentes sauditas.