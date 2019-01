Petróleo fecha semana em altas

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (4), com apetite renovado após sinais alentadores de crescimento global da China e dos Estados Unidos, e apesar de um aumento nas reservas de produtos petroleiros no país americano.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março teve alta de 1,11 dólar, fechando a 57,06 dólares, no Intercontinental Exchange (ICE), em Londres. Durante a semana, o preço cresceu 7,2%.

No New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril de WTI para fevereiro subiu 87 centavos, a 47,96 dólares - avançando 5,8% na semana.

"O apetite de risco dos mercados melhorou com o otimismo sobre o avanço das negociações comerciais entre Estados Unidos e China", disse Lukman Otunuga, analista da FXTM.