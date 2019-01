Trump se diz 'preparado' para paralisação orçamentária durar mais de um ano

O presidente americano, Donald Trump, adotou um tom desafiador e disse, nesta sexta-feira (4), que está "preparado" para que a paralisação orçamentária se estenda por mais de um ano, após uma reunião com os líderes democratas do Congresso para tentar alcançar um acordo.

Trump confirmou declarações feitas pelo líder da bancada democrata no Senado, Chuck Summer. Ele havia dito que, segundo o presidente, o "shutdown" poderia durar muito tempo, meses e quiçá anos.

"Sim, eu disse isso", respondeu Trump. "Não acho que vai acontecer, mas estou preparado".

Após a inauguração do novo Congresso nesta quinta, os Estados Unidos entraram em um novo ciclo eleitoral, no qual republicanos continuam dominando o Senado, mas os democratas retomaram a Câmara dos Representantes, com Nancy Pelosi como principal porta-voz da oposição.

No centro da disputa está a exigência do presidente de construir um muro na fronteira com o México, com custo de mais de 5 bilhões de dólares, ao qual os democratas se opõem.

As negociações sobre o "shutdown" do governo - um elemento de pressão importante na política americana - também são uma batalha pela comunicação, enquanto os dois partidos trocam acusações sobre a responsabilidade pela paralisação.

Cerca de 800 mil funcionários públicos estão de licença sem vencimentos.