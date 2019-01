Combates entre rebeldes e jihadistas deixam 119 mortos na Síria

Uma organização jihadista controlada pelo antigo braço da Al-Qaeda avançava nesta sexta-feira sobre o território de grupos rebeldes no norte da Síria, após quatro dias de intensos combates que deixaram 119 mortos, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Desde a terça-feira, os jihadistas do Hayat Tahrir al Sham (HTS) lutam contra a aliança de milícias rebeldes sírias apoiadas pela Turquia conhecida como Frente de Libertação Nacional (FNL).

Os combates começaram em zonas controladas pelos rebeldes na província de Aleppo, mas se estenderam às vizinhas Hama e Idlib, segundo o OSDH.

A província de Hama (centro norte) está quase completamente controlada pelas tropas do regime, mas Aleppo (norte) é ocupada em apenas 40% e Idlib (noroeste) quase não tem presença das forças de Damasco.

Idlib é o último grande bastião jihadista e rebelde na Síria.

Nesta sexta-feira, o HTS prosseguiu avançando e conquistou 23 localidades e aldeias nas últimas 24 horas que estavam sob o controle do grupo rebelde Nureddin al Zinki, facção do FNL, no oeste da província de Aleppo, de acordo com o OSDH.

Segundo a ONG, dois jihadistas e 14 rebeldes morreram nos combates recentes, o que eleva a 119 - 61 jihadistas e 58 rebeldes - as baixas nos últimos quatro dias.

Oito civis também morreram nos combates, que prosseguiam na noite desta sexta-feira com menos intensidade, informou o OSDH.