França lança plano para evitar travessia de migrantes no canal da Mancha

A França lançou, nesta sexta-feira (4), um "plano de ação" para "prevenir e lutar contra a travessia de migrantes através do canal da Mancha", com um reforço das patrulhas e da vigilância em seus portos e no litoral, anunciou o Ministério do Interior.

Em 2018, 504 migrantes, sobretudo iranianos, tentaram cruzar o canal que separa a França do Reino Unido e 276 deles "conseguiram chegar a águas do lado britânico", aponta o ministério em nota. Já Londres calcula o número de migrantes que tentaram fazer a travessia em 539.

Essas medidas integram um "plano de ação conjunto franco-britânico", atualmente em elaboração, que será assinado durante uma viagem próxima do ministro do Interior francês, Christophe Castaner, a Londres, informou a pasta.

"Este plano nos ajudará a dar fim a esses cruzamentos", que são "não apenas ilegais, mas também extremamente perigosos", acrescentou.

"Nos interessa, bem como ao Reino Unido, fazer tudo que for possível para evitar o desenvolvimento de novas redes (de tráfico de pessoas) que provavelmente atrairão novamente os migrantes irregulares a nossas costas", afirma a nota.

Os migrantes em situação irregular tentam atravessar o canal a bordo de vários tipos de embarcações, desde lanças a veleiros roubados em portos de pesca.

O denso tráfego fluvial no estreito, as fortes correntezas e a baixa temperatura das águas são os principais riscos para quem tenta cruzá-lo.

A França e a Grã-Bretanha também querem ampliar as patrulhas, usar drones, radares ou câmeras de vigilância.

O governo britânico enviou um navio patrulheiro da Marinha ao canal, informou nesta quinta-feira o ministro da Defesa britânico.