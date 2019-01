Presidente do Fed tenta passar confiança ao mercado e diz que não renunciará

O presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), Jerome Powell, garantiu aos mercados financeiros nesta sexta-feira (4) que não tem um plano "predefinido" para os juros americanos e reafirmou a independência da entidade ao garantir que não renunciará mesmo a pedido do presidente Donald Trump.

Trump nomeou Powell para liderar o Fed no começo do ano passado, mas logo se tornou um forte crítico de sua gestão. Rompendo com a tradição de não condenar o Fed, Trump censurou Powell e a entidade por elevar os juros, o que considera uma ameaça à sua agenda econômica.

Questionado em uma conferência econômica se ele renunciaria caso Trump pedisse, Powell disse apenas "não".

Ele também afirmou que não tinha ouvido críticas diretamente de Trump - apesar de diversas explosões recentes do presidente via Twitter - e repetiu que a instituição permanece sem interferências políticas.

"As pessoas deveriam saber que o Fed tem uma forte cultura de não se envolver na atividade política e que estamos comprometidos com alcançar as metas que a lei nos confiou, com base no melhor pensamento e de forma não política", disse.

Os mercados de ações dos Estados Unidos e de outros países viveram semanas difíceis e Wall Street registrou, em 2018, seu pior ano desde a crise financeira global devido às tensões comerciais, à desaceleração da economia mundial e às taxas de juros crescentes.

Os ataques de Trump apenas ampliaram a preocupação de investidores de que o Fed pudesse endurecer sua política para dar mostras de sua independência política.

- Sem rota estabelecida -

Mas Powell destacou novamente que o Fed não tem um plano estabelecido para os juros, e poderia dar um tempo para analisar a evolução da economia.

O Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC) elevou as taxas de juros quatro vezes no ano passado e considera dois aumentos neste ano - em vez dos três anunciados antes.

"Não há um caminho predefinido para a política (monetária) e, particularmente, com a chegada dos temas da inflação, teremos paciência para ver como a economia evolui", afirmou Powell.

O Fed está "preparado para ajustar a política rápida e flexivelmente" para apoiar a economia, acrescentou.

Powell destacou a solidez dos dados econômicos, mas apontou que os mercados financeiros estavam preocupados pela desaceleração do crescimento econômico da China e dos Estados Unidos.

A forte queda do setor industrial em dezembro afetou o recuo de Wall Street nesta quinta, mas a Bolsa de Nova York operava em alta nesta sexta devido a uma elevada criação de empregos no mês passado e aos comentários de Powell.

A economia dos Estados Unidos criou 312 mil novos empregos, o volume mais alto em 10 meses. Contudo, a taxa de desemprego ficou em 3,9% em dezembro, contra 3,7% no mês anterior, devido a um aumento na participação no mercado de trabalho.

Em dezembro, o salário médio registrou alta de 0,4% - a mais significativa desde agosto -, somando 3,2% no ano.

Para Powell, esse aumento salarial em 2018 não dispara os alarmes de inflação, o que pode indicar que o Fed não vai correr para controlar os preços.

"Estamos escutando cuidadosamente (...) a mensagem que os mercados nos enviam e levamos esses riscos em conta quando avançamos com nossa política", afirmou.