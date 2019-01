As bolsas europeias fecharam com fortes altas nesta sexta-feira, após a incerteza dos últimos dias, graças a boas notícias do mercado de trabalho americano e a perspectivas de certo desbloqueio no conflito comercial entre Washington e Pequim.

Londres avançou 2,18%, a 6.838,24 pontos.

Paris teve alta de 2,72%, a 4.737,12 pontos.

Frankfurt subiu 3,37%, a 10.767,69 pontos.

Madri ascendeu 2,52%, a 8.737,8 pontos.

Milão teve alta de 3,37%, a 18.832 pontos.