Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. apresentará e demonstrará sua tecnologia revolucionária de sensores lidar na CES 2019 no corredor norte do Centro de Convenções de Las Vegas, estande Nº 9010. A Velodyne realizará demonstrações de produtos para mostrar como os sensores lidar estão avançando a autonomia de veículos, segurança e sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS). A conferência de imprensa realizada no estande anunciará colaborações entusiasmantes e parcerias estratégicas, produtos nunca vistos antes e realizações de clientes na quarta-feira, dia 9 de janeiro às 11h00 (horário padrão do Pacífico).

Velodyne's Augmented Reality demonstration allows people to experience how autonomous vehicles see the world. (Graphic: Business Wire)

A Velodyne exibirá uma ampla gama de produtos que atendem completamente às necessidades de sensores lidar do setor automotivo, incluindo novos produtos para abordar capacidades sensoriais direcionais e de curto alcance com tecnologia pioneira e desempenho. A Velodyne apresentará também soluções completas de segurança baseada na tecnologia lidar que incorporam o hardware e o software da Velodyne. Para mais detalhes, consulte o lançamento de novo produto CES da Velodyne na terça-feira, dia 8 de janeiro às 9h00 (horário padrão do Pacífico).

"Os novos produtos que estaremos apresentando na CES promovem a posição de liderança da Velodyne ao oferecer soluções lidar mais inteligentes, mais potentes para autonomia e assistência ao condutor", disse Anand Gopalan, Ph.D., diretor de tecnologia (Chief Technology Officer, CTO) da Velodyne Lidar. "O oferecimento de soluções de segurança integradas de hardware e software é extremamente valioso para montadoras com tecnologias que trabalham juntas de forma impecável para fornecer inovadores sistemas avançados de assistência ao condutor."

Na CES, demonstrações ao vivo dos sensores lidar da Velodyne mostrarão sua combinação de longo alcance, alta resolução e visão de amplo campo, líder do setor. Visitantes do estande da Velodyne poderão vivenciar uma nuvem de pontos lidar através de realidade ampliada. Além disso, parceiros da Velodyne liderarão apresentações no estande, apresentarão novas tecnologias e demonstrarão o uso de sensores lidar nos setores de autonomia, naval, agrícola e emergentes.

As demonstrações da Velodyne no CES incluirão:

Velodyne Alpha Puck?. O ponto culminante de dez anos de desenvolvimento do lidar e do aprendizado de milhões de quilômetros percorridos, o Alpha Puck é um sensor especificamente elaborado para a condução autônoma e segurança avançada de veículos em velocidades de rodovias. Perfeito para a autonomia de nível 4-5, o sensor produz uma imagem melhor descrita como "deslumbrante", com o conjunto de resolução de dados mais alta do mundo. Ele ostenta o maior alcance para a condução em rodovias e segurança máxima.

Velodyne Velarray?. O alcance, resolução e campo de visualização de ponta da Velarray facilita a detecção de objeto robusto, permitindo uma maior distância de frenagem e maior segurança. Projetado para a integração impecável do veículo, este sensor compacto gera uma imagem direcional ricamente detalhada, durante o dia ou à noite. Ele pode ser escondido dentro de linhas do teto, em para-choques, e, conforme demonstrado na CES, atrás dos para-brisas.

O estande da Velodyne apresentará também uma demonstração de realidade aumentada da Velodyne que permite que as pessoas vivenciem o quão autônomo os veículos veem o mundo.

"Na CES, as pessoas podem visitar o estande da Velodyne para vivenciar como nossos sensores inteligentes lidar estão habilitando veículos autônomos nas rodovias atualmente", disse Mike Jellen, presidente e diretor comercial da Velodyne Lidar. "Eles podem ver como os ricos dados de percepção computacional ajudam a determinar a maneira mais segura de navegar e direcionar um veículo autônomo. Os visitantes do nosso estande podem aprender também como os versáteis sensores lidar da Velodyne são utilizados em uma variedade de aplicações pioneiras além dos carros autônomos e assistência ao condutor, incluindo veículos aéreos não tripulados, mapeamento, segurança industrial, robótica, segurança e muito mais."

Soluções de ponta para clientes e parceiros

A Velodyne apresentará produtos e apresentações de sua rede de clientes e parceiros que estão usando a tecnologia lidar em uma variedade de soluções inovadoras. Esses parceiros incluem Accur8vision, AGC, Apex.AI, AutonomouStuff, DeepMap, Local Motors, MechaSpin e Paracosm.

Accur8vision. Equipado com o lidar da Velodyne, o Accur8vision fornece uma abordagem inovadora ao setor de segurança. O Accur8vision é um sistema de detecção volumétrica que protege uma área completa que precisa ser segura, comparado à detecção perimétrica que protege apenas limites. Com o Accur8vision e os sensores lidar da Velodyne, qualquer intruso que entrar na área protegida nunca passará despercebido.

AGC. Uma fornecedora líder mundial de vidro plano, automotivo e para display, assim como produtos químicos e outros materiais e componentes de alta tecnologia, a AGC exibirá a tecnologia de para-brisas da sua força-tarefa WIDEYE. Wideye? está focada em soluções para veículos autônomos e na integração do sensor lidar de estado sólido. Combinado com o sensor Velarray? para uma demonstração interativa no estande da Velodyne, o vidro transparente, infravermelho para automóveis da WIDEYE fornece uma solução autônoma e para ADAS apresentando um design impecável e uma percepção mais segura.

Apex.AI. A Apex.AI desenvolve software confiável, seguro e certificado para veículos autônomos e outros sistemas de mobilidade autônoma. A Apex.OS é um ROS 2 (Sistema Operacional de Robôs [Robot Operating System]), SDK compatível. Ele oferece uma estrutura de trabalho de produção de primeira qualidade, com certificação de segurança para o desenvolvimento de aplicações seguras e fiáveis para veículos autônomos. Apex.Autonomy fornece elementos de base funcionais para veículos autônomos além do Apex.OS, tais como bibliotecas para percepção lidar em 3D incluindo a integração de sensores lidar da Velodyne.

AutonomouStuff. A AutonomouStuff oferece as melhores plataformas P&D;, produtos, softwares e serviços de engenharia para auxiliar no avanço da robótica e da autonomia. A empresa tem fornecido soluções para a condução autônoma de milhares de clientes no mundo inteiro. Para continuar a crescer, as empresas devem se rodear com o melhor. E neste setor, isso não é diferente. E por isso que a AutonomouStuff escolhe se rodear com uma líder de mercado como Velodyne.

DeepMap. O mapeamento HD é uma parte crucial do veículo autônomo que precisa ser robusta, confiável e altamente expansível. A DeepMap oferece mapeamento e localização de ponta para veículos autônomos como um serviço. A DeepMap ajuda seus clientes a agilizar o desenvolvimento de suas tecnologias de veículos autônomos de uma forma segura e expansível. O lidar da Velodyne é amplamente utilizado pela DeepMap e pelos seus clientes para a condução autônoma como também para mapeamento e localização.

Local Motors by LMI. A Local Motors mostrará o primeiro cocriado ônibus circular, elétrico e autônomo do mundo, o Olli. Um atual protótipo de P&D; feito de aproximadamente 90 por cento de impressão 3D do Olli estará em exibição e integra uma gama de sensores Velodyne. A Local Motors se uniu à Velodyne para exibir como os sensores Velodyne permitem que o Olli não apenas enxergue em 360 graus, mas também assegure a cobertura de múltiplas áreas de sobreposições em distâncias maiores com mais confiabilidade.

MechaSpin. Um integrador de sensor lidar, líder do setor, a MechaSpin exibirá como tem utilizado a tecnologia lidar da Velodyne para desenvolver um ecossistema de capacidades para fornecer soluções nos setores naval, intermodal, agrícola e de manuseamento de materiais. O MSx Processing Engine de propriedade da MechaSpin permite rápida adoção e integração da tecnologia de sensor lidar para aplicações customizadas.

Paracosm. A Paracosm, uma divisão da Occipital, desenvolve o PX-80, um dispositivo e mapeamento 3D portátil que captura espaços internos e externos de grande escala em minutos utilizando o sensor Puck? da Velodyne. Sua apresentação na CES destacará casos interessantes de uso por clientes reais desde o escaneamento de hangares de aeronaves à floresta Amazônica para um filme de realidade virtual.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece as soluções lidar mais inteligentes e mais potentes para autonomia e assistência ao condutor. Fundada em 1983 e sediada em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. Em 2005, David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne, inventou sistemas lidar com visão circundante em tempo real, revolucionando a percepção e a autonomia nas áreas automotiva, de nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma ampla variedade de soluções de sensoriamento, inclusive o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? perfeito para autonomia L4-L5, e a visão direcional Velarray?.

