Explosão em ponto de ônibus no Chile faz quatro feridos

Uma explosão ocorreu nesta sexta-feira em um ponto de ônibus numa avenida do centro de Santiago, fazendo quatro feridos, segundo um balanço provisório fornecido pela governadora metropolitana, Karla Rubilar.

"Um artefato explodiu em um ponto de transporte público, quatro pessoas feridas, todas sem risco de morte e estamos trabalhando", declarou Rubilar à imprensa.

Rubilar explicou que a explosão teria sido produzida por "um elemento explosivo manipulado por terceiros" no ponto da avenida Vicuña Mackenna, que divide as comunas de Santiago Centro e Providencia.

Dos quatro feridos, dois foram levados para um hospital com lesões variadas, enquanto os outros dois não sofreram grandes danos.

A polícia isolou a zona da explosão para iniciar a investigação do incidente, enquanto agentes do esquadrão de bombas inspecionava os restos deixados pela explosão e checava as latas de lixo.