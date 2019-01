Desemprego na Alemanha alcança nível mais baixo desde Reunificação

O desemprego na Alemanha se estabilizou em 5% em dezembro, seu nível mais baixo desde a Reunificação, concluindo um ano marcado pela entrada dos refugiados no mercado de trabalho, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (4).

O número de desempregos caiu 14.000 pessoas em um mês, de acordo com dados da agência de emprego.

Em dados brutos, menos representativos de uma tendência de fruto, mas que servem de referência para o debate público, o número de desempregados aumentou em 23.000 pessoas em um mês, mas caiu 175.000 em 12 meses.

"A queda do desemprego a longo prazo e as conquistas em matéria de integração dos refugiados no mercado de trabalho são surpreendentes", comentou Dtlef Scheele, diretor da agência, citado em comunicado.

Do 1 milhão de refugiados que chegou à Alemanha, principalmente desde 2015, 400.000 estão em formação ou conseguiram um emprego, anunciou em dezembro Ingo Kramer, presidente da federação empresarial alemã (BDA).

A falta de mão de obra - muito forte em setores como cuidado à terceira idade - leva os empregadores alemães a defenderem uma política migratória mais sustentável.

Contudo, a agência oficial também destacou que o desemprego de pessoas do Leste Europeu e dos Bálcãs "aumenta um pouco a cada ano".