Turquia considera declarações de Pompeo sobre curdos uma 'preocupante falta de informação'

A Turquia condenou, nesta sexta-feira (4), as declarações do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que alertou na quinta-feira sobre um possível "massacre" dos curdos por parte do Exército turco, e considerou que estas refletem uma "preocupante falta de informação".

"A comparação de Pompeo da organização terrorista YPG com os curdos, em caso de não ser deliberada, reflete uma preocupante falta de informação", lamentou em comunicado Hami Aksoy, porta-voz do Ministério turco das Relações Exteriores.

As Unidades de Proteção Popular (YPG) são uma milícia curda que combate o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no norte da Síria com o apoio dos Estados Unidos.

Ancara "não pode aceitar que esta organização terrorista seja considerada uma aliada para lutar contra" o EI, afirmou Aksoy, que assinalou que a Turquia "continuará defendendo a proteção dos curdos na Síria".

Pompeo havia lembrado na quinta-feira "a importância de garantir que os turcos não massacrem os curdos" e reivindicou "a proteção das minorias religiosas na Síria, posto que todas essas coisas continuam sendo parte do conjunto da missão americana", em declarações a Newsmax, um portal de notícias muito popular entre os conservadores americanos.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou de forma surpreendente em 19 de dezembro a retirada de 2.000 de seus soldados do norte da Síria.

Uma semana antes, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, havia anunciado que o Exército turco lançaria uma ofensiva contra as milícias curdas no norte da Síria.

A decisão de Trump surpreendeu os seus aliados ocidentais e provocou a renúncia do ministro da Defesa, Jim Mattis, e do enviado especial dos Estados Unidos na coalizão internacional anti-extremista, Brett McGurk.