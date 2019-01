Criação de emprego nos EUA atingiu em dezembro maior nível em 10 meses

A criação de emprego nos Estados Unidos em dezembro atingiu seu nível mais alto desde fevereiro, enquanto a economia atraiu mais trabalhadores, elevando um pouco a taxa de desemprego, de acordo com dados oficiais do Departamento do Trabalho.

A economia americana criou 312.000 novos empregos líquidos, um pico em 10 meses, mas a taxa de desemprego subiu para 3,9%, contra 3,7% no mês anterior, graças a um aumento na taxa de participação no emprego.

Essa taxa subiu para 63,1%, seu melhor nível desde setembro de 2017, o que é visto como um sinal de dinamismo no mercado de trabalho.

O salário médio por hora subiu 0,4% no mês, seu maior avanço desde agosto, e 3,2% no ano.

O número total de desempregados é de 6,3 milhões e os empregos a tempo parcial permanecem em 4,7 milhões, apesar de terem diminuído em 329.000 ao longo do ano.