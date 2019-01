Londres envia navio de guerra ao canal da Mancha para barrar imigrantes

A Marinha Real britânica enviou o navio patrulheiro HMS Mersey para as águas do Canal da Mancha para evitar a passagem de imigrantes vindos da França rumo ao Reino Unido, informou nesta sexta-feira, 4, o ministério da Defesa.



"Posso confirmar que o HMS Mersey será implantado no Estreito de Pas-de-Calais para auxiliar a polícia de fronteira e as autoridades francesas em resposta à passagem de imigrantes", disse em comunicado o ministro, Gavin Williamson. A colaboração "ajudará a evitar que os imigrantes façam essa perigosa viagem", disse.



A embarcação militar ficará provisoriamente na costa sudeste da ilha da Grã-Bretanha até que cheguem ao local outros dois barcos da força de fronteiras do Reino Unido que estão atualmente no Mediterrâneo, o HMC Protector e HMC Seeker.



Ao menos 239 pessoas cruzaram o Reino Unido desde novembro pelo Canal da Mancha, o que levou ao titular do ministério do Interior, Sajid Javid, a anunciar diversas medidas e pedir a colaboração do Exército. "Meu objetivo continua sendo proteger a fronteira britânica e prevenir a perda de vidas no canal. Por esses motivos, o governo decidiu usar uma embarcação da Marinha para apoiar os atuais esforços", indicou Javid.



A França decidiu no domingo um "plano de ação reforçado" que prevê mais patrulhas, maior luta contra os traficantes de pessoas e esforços de sensibilização entre os imigrantes. No lado britânico, já existem quatro navios patrulhando o Canal.



A travessia do Canal da Mancha em embarcações precárias é particularmente perigosa devido ao intenso tráfego marítimo na região, fortes correntes e baixa temperatura da água. (com agências internacionais)