Trump diz que previu turbulências nos mercados, com democratas na Câmara

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira no Twitter que havia advertido que, caso o oposicionista Partido Democrata tomasse o comando da Câmara dos Representantes ou do Senado, isso significaria "turbulência" nos mercados financeiros. Ainda segundo ele, os democratas querem seu impeachment por não terem a possibilidade de vencer a eleição de 2020, quando Trump pretende se reeleger.



"Nós vencemos no Senado, eles venceram na Câmara", afirmou, referindo-se às eleições legislativas do ano passado. "As coisas vão se acertar", previu ele.



O presidente ainda questionou o desejo de parte da oposição de lançar contra ele um processo de impeachment. Trump garantiu não ter feito nada errado e voltou a negar conluio com a Rússia na campanha eleitoral. Ele ainda disse na mensagem que teve os "dois primeiros anos mais bem-sucedidos de qualquer presidente".