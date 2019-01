Londres envia navio de guerra ao Canal da Mancha para dissuadir imigrantes

O governo britânico enviou uma embarcação de patrulha da Marinha Real para o Canal da Mancha para impedir a tentativa de imigrantes de cruzar para a Grã-Bretanha, informou na quinta-feira à noite o ministro da Defesa britânico.

"Posso confirmar que o HMS Mersey será implantado no Estreito de Pas-de-Calais para auxiliar a polícia de fronteira e as autoridades francesas em sua resposta à passagem de imigrantes", disse o ministro, Gavin Williamson, em comunicado.

O "HMS Mersey" deixou o porto de Portsmouth (sul da Inglaterra) na quinta. A implantação responde a um pedido do ministério do Interior britânico, que pagará pela operação.

"Minha prioridade é continuar protegendo a fronteira britânica e prevenir a perda de vidas humanas no [Canal]", declarou o ministro do Interior, Sajid Javid, que chamou a chegada de imigrantes à costa de um "grande incidente".

"Esta é uma medida provisória até que as duas embarcações da polícia de fronteira que estão no exterior retornem às águas britânicas", explicou em um comunicado. Os navios estão no Mediterrâneo.

A França decidiu no domingo um "plano de ação reforçado" que prevê mais patrulhas, maior luta contra os traficantes e esforços de sensibilização entre os imigrantes. No lado britânico, já existem quatro navios patrulhando o Canal.

Segundo Sajid Javid, 539 migrantes tentaram em 2018 cruzar o Canal a bordo de pequenos barcos, dos quais 80% nos últimos três meses do ano e 230 apenas em dezembro.

A travessia do Canal da Mancha em embarcações precárias é particularmente perigosa devido ao intenso tráfego marítimo na região, fortes correntes e baixa temperatura da água.