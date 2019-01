As principais Bolsas europeias abriram no azul, nesta sexta-feira (4), em um mercado animado com a perspectiva de que China e Estados Unidos ponham fim à guerra comercial.

O FTSE-100, da Bolsa de Londres, subia 1,03%; o DAX, de Frankfurt, 1,13%; e o CAC-40, de Paris, 0,83%. Em Madri, o Ibex-35 também começou com ganhos, a 1,17%.