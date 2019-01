China anuncia que haverá diálogo com EUA sobre comércio na próxima semana

O governo da China anunciou que enviados dos Estados Unidos visitarão Pequim na segunda-feira para conversas sobre as divergências comerciais. As conversas ocorrerão na segunda-feira e na terça-feira, anunciou o Ministério do Comércio nesta sexta-feira.



A delegação americana deve ser liderada pelo vice-representante de Comércio, Jeffrey D. Gerrish, afirmou o governo chinês, sem dar detalhes sobre a agenda ou os participantes. A embaixada americana em Pequim ainda não havia respondido a um pedido de confirmação e de mais detalhes.



No ano passado, o presidente americano, Donald Trump, e o chinês, Xi Jinping, concordaram com uma trégua de 90 dias sobre mais tarifas. Agora, as partes tentam resolver as diferenças bilaterais. Fonte: Associated Press.