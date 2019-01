A Bolsa de Tóquio encerrou com perdas de mais de 2%, nesta sexta-feira (4), pela alta do iene e na esteira de Wall Street, preocupada com a economia americana.

Na primeira sessão do ano, o Nikkei 225, dos principais valores, recuou 2,26%, situando-se nos 19,561.96 pontos. Já o Topix, de todos os valores, cedeu 1,53%, a 1.471,16 pontos.