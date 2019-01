Câmara dos EUA aprova pacote que garante fim da paralisação do governo

Horas após assumir o controle da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, os democratas apresentaram e articularam a aprovação de um pacote orçamentário que garante o fim da paralisação parcial do governo do país, iniciada em 22 de dezembro. Dentre as propostas aprovadas não está o financiamento do muro que o presidente Donald Trump pretende construir na fronteira com o México. Foi justamente para pressionar os congressistas a destinar dinheiro para o projeto que Trump provocou o impasse que levou ao fechamento das repartições públicas no país.



Na votação da noite desta quinta-feira, 3, o pacote orçamentário sem o dinheiro para o muro foi aprovado por 241 votos a 190. A sessão já foi comandada pela democrata Nancy Pelosi, que assumiu a presidência da Casa horas antes. "O presidente não pode manter funcionários públicos como reféns porque ele quer construir um muro", disse a parlamentar.



Se também for apreciado e aprovado no Senado, o pacote deverá ser vetado por Trump. "Eu chamaria isso de teatro político, não de prática legislativa produtiva", disse o líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, sobre a manobra democrata. "O Senado não vai apreciar nenhuma proposta que não tenha uma chance real de obter uma assinatura presidencial. Não vamos perder tempo."



Horas antes da aprovação do pacote, Trump fez uma aparição inesperada na área de imprensa da Casa Branca, com o objetivo de defender o projeto de separar fisicamente o país do México. "Sem um muro, você não consegue ter segurança na fronteira", disse.