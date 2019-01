Câmara aprova medidas para desbloquear orçamento federal

A nova maioria democrata na Câmara de Representantes aprovou nesta quinta-feira duas medidas para desbloquear o orçamento federal que paralisa o governo, algo que sem o apoio do presidente Donald Trump, que exige dinheiro para a construção do muro na fronteira, não avançará no Senado.

A Câmara aprovou duas leis de financiamento temporário que permitem liberar fundos para a administração federal, dando tempo para se chegar a um acordo sobre a imigração.

Mas Trump rejeita qualquer iniciativa que não contemple a verba para a construção do muro na fronteira com o México e o Senado é controlado por seu Partido Republicano.

A paralisia orçamentária remonta a 22 de dezembro e Trump garante que vai manter a situação "pelo tempo de precisar" até que obtenha a verba de 5 bilhões de dólares para a construção de um muro na fronteira com o México.

Os democratas consideram que o muro não é a resposta mais adequada a uma questão complexa como a imigração.

Nesta quinta-feira foi inaugurado o novo Congresso, onde os democratas controlam a Câmara e os republicanos, o senado.

A democrata Nancy Pelosi, 78 anos, foi eleita líder da Câmara, e Trump manifestou sua esperança de poder atuar com ela para desbloquear o orçamento.

"Espero que possamos trabalhar juntos e conseguir fazer muitas coisas, em infraestrutura e muito mais. Sei que ela anseia por fazer isto", declarou o presidente.

Mas após felicitar Pelosi por seu "tremendo" feito, Trump retornou ao seu discurso habitual e exigiu a verba para a construção de um muro: "sem algum tipo de barreira, um muro ou qualquer outro nome, não poderemos ter segurança na fronteira, isto não funcionará".