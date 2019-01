China confirma próxima visita de negociadores comerciais dos EUA

Uma delegação do governo dos Estados Unidos visitará a China a partir da próxima segunda-feira para as primeiras conversações comerciais diretas desde o encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, no início de dezembro, informou o ministério chinês do Comércio.

O representante adjunto para o Comércio Jeffrey Gerrish liderará a delegação americana para manter "uma discussão ativa e construtiva", anunciou o ministério.

As duas delegações tentarão "colocar em prática o importante consenso obtido durante o encontro na Argentina", à margem da cúpula do G20, entre Trump e Xi Jinping.

O encontro ocorre no momento em que China e Estados Unidos estão envolvidos em uma guerra comercial sem precedentes.

Washington e Pequim têm trocado tarifas em mais de 300 bilhões de dólares sobre bens este ano, entrando em um conflito comercial que começou a afetar as economias e os mercados.

Mas a relação bilateral deu uma nova guinada quando os dois presidentes acertaram uma trégua de 90 dias durante seu encontro em dezembro, à margem da cúpula do G20 na Argentina.

Trump critica o enorme déficit comercial dos Estados Unidos com a China, mas a disputa vai muito além da balança comercial bilateral.

Washington também acusa Pequim de "roubar" suas inovações para se tornar um líder do mundo tecnológico, e exige progressos em matéria de defesa de patentes na China.