Bolsonaro confirma intenção de transferir embaixada para Jerusalém

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira sua intenção de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, mas não definiu uma data, e minimizou eventuais represálias comerciais de países árabes.

"Como disse o primeiro-ministro israelense (Benjamin Netanyahu), a decisão está tomada, está faltando apenas definir quando é que ela será implementada", declarou Bolsonaro em entrevista ao SBT.

O capitão da reserva do Exército minimizou a possibilidade de que a decisão de transferir a embaixada provoque represálias comerciais dos países árabe, grandes compradores da carne brasileira.

"Grande parte do mundo árabe está alinhado ou se alinhando aos Estados Unidos. Essa questão da Palestina já está saturando o pessoal do mundo árabe em grande parte".

"Quem se manifestou muito pesado contra mim foi o Irã. O Irã que no tempo do Ahmadinejad o Lula foi lá e deu declarações para que o Irã enriquecesse urânio a 20% para fins pacíficos sabendo que com esse percentual a questão bélica estava ali ao lado", declarou Bolsonaro.

"Então alguns mais radicais (no Irã) com toda certeza podem tomar alguma sanção contra nós, mas espero que seja apenas econômica".

Sobre o risco de atentados de represália caso o Brasil cumpra a sua promessa, Bolsonaro respondeu: "acho que não chegarão a tal ponto, seria um absurdo um país chegar a tal ponto...".

O Estado hebreu considera toda a cidade de Jerusalém como sua capital indivisível, enquanto os palestinos querem instalar em Jerusalém Oriental a capital de seu futuro Estado.

Para a comunidade internacional, o status da Cidade Santa tem que ser negociado entre as duas partes, e as embaixadas não devem ser transferidas para Jerusalém até que haja um acordo.

Até o momento, o Brasil observava esta posição.