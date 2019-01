Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, provedor com liderança no armazenamento inteligente hiperconvergente para backup, anunciou hoje a receita recorde em todo o ano de 2018. A receita da ExaGrid cresceu 20% em 2018 referente a 2017. A empresa está crescendo mais rápido do que o mercado global e continua a crescer em sua posição de participação no mercado. Demonstrando a crescente demanda na parcela de ambientes empresariais de TI por uma solução superior que também é rentável, a ExaGrid acrescentou mais de 100 novos clientes no 4o trimestre de 2018

"A ExaGrid teve um excelente ano na América do Norte, América Latina, Oriente Médio, Europa, África e Ásia Pacífico", disse Bill Andrews, Diretor Executivo e Presidente da ExaGrid. "Estamos ganhando impulso conforme nossas porcentagens de crescimento demonstram. Em 2016, a ExaGrid registrou 12,2% de crescimento; em 2017, 14,5%; e em 2018, 20%. A meta corporativa é uma taxa de crescimento de 25% em 2019 e 30% em 2020." A ExaGrid continuou a adicionar equipes globais de vendas e agora cobre mais de 30 países. A empresa continuará a expandir seu alcance mundial com o objetivo de cobrir mais de 50 países em 2020.

Andrews relatou que os clientes em números recorde estão se voltando à ExaGrid por frustração com o pobre desempenho e excessivo custo incorrido ao utilizar discos por trás de aplicativos de backup com desduplicação. Reclamações similares de desempenho e custos são ouvidas de clientes utilizando produtos de desduplicação inline como Dell EMC Data Domain e HPE StoreOnce. "A arquitetura exclusiva e dimensionada da ExaGrid com uma zona de patamar e desduplicação adaptada bate todas as soluções no mercado quando se trata de desempenho de backup, recuperar desempenho, adiantar custos e custos ao longo do tempo. Além disto, a ExaGrid elimina atualizações em pilha e obsolescência de produtos."

No ano de 2018, a ExaGrid relatou os seguintes resultados:

-- Financeiros Obteve um ano recorde de registros e receitas bem como um número recorde de oportunidades de novos clientes com seis dígitos.

-- Expansão mundial Escritórios corporativos relocados e expansão global continuada com adição de equipes de vendas em campo na Europa, Oriente Médio, África, Ásia Pacífico e América Latina.

-- Reconhecimento de clientes / prêmios da indústria A pesquisa com clientes gerou uma Pontuação de Promotor Líquido de +73, considerada como "excelente" pelos padrões de Promotor Líquido. Votado como "Produto do Ano, Backup e Recuperação Hiperconvergente" pela SVC Awards. Nomeada "Empresa do ano, Backup e Recuperação Hiperconvergente" na Storries XVI Awards 2018. Classificado como "Aplicativo Recomendado de Backup de Desduplicação" no guia do comprador 2018 da DCIG.

-- Desenvolvimento de produtos Iniciou a remessa do EX63000E que é dimensionado para um backup completo de 2 PB em um sistema único com uma taxa de ingestão de mais de 400 TB/h, suportando um segundo local replicado com armazenamento de até 4 PB para recuperação de desastres e retenção a longo prazo, o que torna o maior e mais rápido sistema no mercado.

-- Alianças estratégicas Aumentou sua parceria com a Veeam participando em mais de 100 campanhas e eventos conjuntos de marketing em 2018. Anunciou uma nova aliança estratégica com a HYCU para dar suporte a fins específicos de ambientes Nutanix utilizando hipervisores VMware ou AHV.

A ExaGrid é a única provedora de armazenamento inteligente hiperconvergente para backup que supera os três desafios de computação de armazenamento de backup com desduplicação de dados. Todos os provedores de armazenamento de backup e software de backup reduzem o armazenamento e largura de banda para graus variados, mas são prejudicados por taxas de ingestão lentas devido ao fato de realizarem desduplicação de dados 'inline'. Além disto, por armazenar apenas dados de desduplicação, velocidades de recuperação e boots VM também são muito lentas. A desduplicação que está incorporada no software de backup é bem menos agressiva, utiliza uma quantidade maior de discos e é muito mais lenta para backups e recuperações.

A ingestão da ExaGrid é 3 vezes mais rápida - e recuperações / boots VM são até 20 vezes mais rápidas - que seu concorrente mais próximo. Além disto, uma vez que cada dispositivo ExaGrid adicionado a um sistema existente oferece uma computação com capacidade, a janela de backup permanece fixa em comprimento mesmo quando os dados crescem. Apenas a ExaGrid utiliza uma arquitetura dimensionada com exclusiva zona de patamar, que atende a todos os desafios de escalabilidade e desempenho de armazenamento de backup. A ExaGrid não apenas fornece backups e recuperações mais rápidas, mas também é a única solução que escala de fato, fornece uma janela de backup com comprimento fixo à medida que os dados crescem e elimina atualizações em pilha bem como obsolescência de produtos.

A ExaGrid publicou acima de 360 histórias de sucesso de clientes e histórias empresariais, mais do que todos os outros fornecedores no espaço combinado. Estas histórias demonstram a alta satisfação de clientes com a exclusivo enfoque arquitetônico, produtos diferenciados e suporte incomparável ao cliente da ExaGrid. Os clientes afirmam consistentemente que o produto não é apenas o melhor da categoria, mas "simplesmente funciona".

Sobre a ExaGrid A ExaGrid fornece armazenamento inteligente hiperconvergente para backup com desduplicação de dados, uma exclusiva zona de patamar e arquitetura dimensionada. A zona de patamar da ExaGrid proporciona a maior rapidez em backups, recuperações e restaurações instantâneas VM. Sua arquitetura dimensionada inclui ferramentas completas em um sistema dimensionado e assegura uma janela de backup com comprimento fixo à medida que os dados crescem, eliminando caras atualizações em pilha. Acesse nosso site em www.exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo com backup.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190103005769/pt/

Christine Murphy ExaGrid cmurphy@exagrid.com 508-898-2872 x0248

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.