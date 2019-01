Comunicado do Business Wire :The Coca-Cola Company

A The Coca-Cola Company anunciou hoje que concluiu a aquisição da Costa Limited da Whitbread PLC. A transação de US$ 4,9 bilhões segue a aprovação das autoridades regulatórias da União Europeia e da China.

A aquisição foi anunciada pela primeira fez em 31 de agosto de 2018.

A Costa, que opera em mais de 30 países, proporciona à Coca-Cola uma presença considerável no negócio global de café. No mundo todo, o segmento de café cresce 6% a cada ano. A Costa possui uma plataforma expansível em diversos formatos e canais, desde o sistema de dispensação Costa Express já existente até oportunidades de lançar novos produtos prontos para beber.

"Vemos grandes oportunidades para a geração de valor com a combinação da capacidade da Costa com a experiência em marketing e o alcance global da Coca-Cola", afirmou James Quincey, diretor executivo da The Coca-Cola Company. "Nossa visão é utilizar a sólida plataforma da Costa para expandir nosso portfólio na crescente categoria de café."

"Desejamos tudo de bom a nossos amigos e colegas da Costa em seu sucesso futuro", declarou Alison Brittain, diretor executivo da Whitbread. "A Whitbread adquiriu a Costa há 23 anos, quando ela contava com apenas 39 lojas. A Costa cresceu até se tornar uma marca líder internacional no segmento de café, e a Coca-Cola é a parceira certa para levar a Costa à próxima etapa de expansão."

Sobre a The Coca-Cola Company

A The Coca-Cola Company (NYSE: KO) é a maior empresa de bebidas totais do mundo, oferecendo mais de 500 marcas em mais de 200 países e territórios. Além das marcas Coca-Cola da empresa, nosso portfólio inclui algumas das marcas de bebidas mais valiosas do mundo, como as bebidas AdeS à base de soja, o chá verde Ayataka, o café Costa, as águas Dasani, os sucos e néctares Del Valle, a Fanta, o café Georgia, os chás e cafés Gold Peak, a marca Honest Tea, os shakes e sucos innocent, os sucos Minute Maid, as bebidas energéticas Powerade, os sucos Simply, as marcas smartwater, Sprite e vitaminwater, e a água de coco ZICO. Estamos constantemente transformando nosso portfólio com iniciativas que vão desde a redução de açúcar na composição de nossas bebidas até a oferta de novos produtos inovadores ao mercado. Estamos também trabalhando para reduzir nosso impacto ambiental por meio de reabastecimento de água e a promoção de reciclagem. Com nossos parceiros de engarrafamento, empregamos mais de 700 mil pessoas, ajudando a trazer oportunidade econômica para comunidades locais de todo o mundo. Saiba mais na Coca-Cola Journey em www.coca-colacompany.com e siga-nos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.

A marca fairlife® pertence à fairlife LLC, nossa joint venture com a Select Milk Producers Inc. Os produtos fairlife são distribuídos por nossa empresa e por alguns de nossos parceiros de engarrafamento.

Sobre a Whitbread PLC

A Whitbread PLC é proprietária do Premier Inn, rede hoteleira favorita do Reino Unido, além das marcas de restaurante Beefeater, Brewers Fayre, Table Table e Bar + Block.

A Whitbread emprega mais de 35 mil pessoas em mais de 1.200 hotéis Premier Inn e restaurantes por todo o Reino Unido, atendendo a mais de cinco milhões de clientes a cada mês. O Premier Inn opera atualmente um hotel em Frankfurt e possui planos de ampliar a marca para mais de 30 hotéis na Alemanha até 2020/21.

Na Whitbread, temos o compromisso de ser a força para o bem nas comunidades onde atuamos. O "Force for Good" (Força para o bem), nosso programa de sustentabilidade, se dedica a capacitar pessoas para viverem e trabalharem bem, e está constituído sobre três pilares: oportunidade, comunidade e responsabilidade.

No ano encerrado em 2 de março de 2018, a Whitbread PLC informou um crescimento de 6,1% na receita do grupo para o valor de £ 3,3 bilhões e um lucro subjacente antes de impostos de £ 591 milhões, o que representa uma alta de 4,5%*.

A Whitbread PLC está listada na Bolsa de Valores de Londres e integra a FTSE 100. Ela também é membro do índice FTSE4Good.

*Esses números incluem receita e lucros dos negócios da Costa que a empresa detinha anteriormente.

