Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") (TSE: 4502) anunciou hoje novas colaborações de pesquisa em imuno-oncologia (I-O), uma importante área de foco estratégico para a empresa. Através destas colaborações, a Takeda busca acelerar a descoberta de imunoterapias de próxima geração contra o câncer, incluindo novas abordagens de terapias celulares, que podem oferecer oportunidades importantes para atender às necessidades de pacientes com tipos de câncer difíceis de tratar.

"Estamos muito entusiasmados por este recente momento em P&D; da oncologia, especialmente em relação ao potencial de cura das terapias celulares através de nossa crescente rede de parcerias", disse Phil Rowlands, PhD, diretor da Unidade da Área de Terapia de Oncologia na Takeda. "Estamos ansiosos para continuar a colaborar com alguns dos principais pioneiros no campo para fomentar a pesquisa e a descoberta com o objetivo de visar novos mecanismos de ação no ciclo de imunidade para o câncer para nos ajudar a cumprir nossa aspiração de curar o câncer."

-- A Takeda irá colaborar com o Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) para descobrir e desenvolver novos receptores de antígenos quiméricos de células T (CAR-T) para o tratamento de mieloma múltiplo, leucemia mieloide aguda e indicações adicionais de tumores sólidos. A ampla e multifacetada colaboração será coliderada pelo pioneiro em terapia CAR-T, Michel Sadelain, doutor em medicina, PhD, diretor do Centro de Engenharia Celular na MSK e fundador científico da Juno Therapeutics.

-- A Takeda exerceu uma opção sob sua já existente colaboração em pesquisa com a Noile-Immune Biotech Inc. (Noile), que foi criada em setembro de 2017. Devido ao sucesso da colaboração, a Takeda licenciou com exclusividade o NIB-102 e o NIB-103 para o tratamento de várias indicações de tumores sólidos e irá codesenvolver estas terapias com células CAR-T com a Noile, utilizando a plataforma CAR-T "Prime" (melhoria da indução e proliferação de migração) de propriedade da empresa. A empresa planeja obter a aprovação regulatória para teste humano do NIB-102 até o fim deste ano.

-- A opção exercida pela Takeda para uma licença Humabody® exclusiva orientada à oncologia da Crescendo Biologics permitirá que a Takeda avalie adicionalmente estes Humabody® VHs para o desenvolvimento de novas terapias de CAR-T. O desenvolvimento promoverá as propriedades exclusivas de ligantes direcionados a tumores de domínio único como alternativa às abordagens com base em fragmentos variáveis de cadeia simples (scFv) convencional.

A diversificação da Takeda na próxima geração de terapias celulares é construída diretamente em seus três pilares estratégicos em oncologia: malignidades hematológicas, câncer pulmonar e imuno-oncologia. Através da colaboração com parceiros externos e de seu mecanismo translacional de terapias celulares recentemente estabelecido, a Takeda planeja oferecer um rico pipeline de ativos em estágio inicial nos próximos anos.

A Takeda estabeleceu um novo mecanismo translacional interno de terapias celulares com a bioengenharia, química, fabricação e controle (CMC), experiências clínicas e translacionais. O grupo pretende transformar rapidamente conceitos inovadores e diferenciados de terapias celulares para a clínica sob a liderança de Stefan Wildt, PhD, diretor de Ciências Farmacêuticas e Mecanismo Translacional de Terapias Celulares.

"Existe uma oportunidade incrível de combinar a promissora inovação externa com o poder de um mecanismo translacional de terapias celulares ajustado à finalidade para acelerar o desenvolvimento de terapias celulares realmente novas", disse Stefan Wildt. "Montamos uma equipe muito talentosa com uma experiência profunda e relevante no desenvolvimento de terapias celulares, que irá nos ajudar a alcançar este objetivo."

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) é uma empresa farmacêutica global orientada para pesquisa e desenvolvimento (P&D;), com o compromisso de proporcionar uma saúde melhor e um futuro mais promissor para pacientes, transformando a ciência em medicamentos que mudam vidas. A Takeda concentra seus esforços de P&D; em áreas terapêuticas da oncologia, gastrenterologia e neurociência, além de vacinas. Ela também realiza programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D;) internamente e com parceiros para estar na vanguarda da inovação. Produtos inovadores, especialmente em oncologia e gastrenterologia, assim como sua presença em mercados emergentes, promovem atualmente o crescimento da Takeda. Aproximadamente 30 mil funcionários da Takeda têm o compromisso de aprimorar a qualidade de vida dos pacientes, trabalhando com nossos parceiros em cuidados de saúde em mais de 70 países.

Para mais informações, acesse https://www.takeda.com/newsroom/.

Declarações Prospectivas da Takeda Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas". Essas declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são de fatos históricos, incluindo planos, estratégias e expectativas para o futuro, declarações relativas às crenças atuais e expectativas da empresa, incluindo como se relacionam ao programa e à estratégia de desenvolvimento. Declarações feitas no tempo futuro e palavras como "antecipar", "esperar", "projetar", "continuar", "acreditar", "planejar", "estimar", "pro forma", "pretender", "potencial", "objetivo", "previsão", "orientação", "perspectiva", "procurar", "supor", "irá", "pode", "deveria" e expressões similares têm por objetivo qualificar as declarações prospectivas. As declarações prospectivas são baseadas em estimativas e suposições feitas pela administração, que se acreditam ser razoáveis, embora sejam inerentemente incertas e difíceis de prever. Os investidores e detentores de títulos são aconselhados a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas.

As declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados ou experiências reais sejam diferentes daqueles materialmente expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações relativas aos futuros planos de desenvolvimento de medicamentos e cronogramas projetados para o início e conclusão de ensaios pré-clínicos e clínicos; o potencial para resultados em andamento de ensaios pré-clínicos e clínicos em curso e a eficácia de candidatos submetidos aos medicamentos; as potenciais oportunidades do mercado e o valor dos candidatos submetidos aos medicamentos; outras declarações relativas ao futuro desenvolvimento de produtos e estratégicas regulatórias, inclusive com referência a indicações específicas; quaisquer declarações relacionadas ao desempenho financeiro futuro; e quaisquer outras declarações que não sejam declarações de fatos históricos.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa se referem apenas à data deste comunicado de imprensa, e nem as parcerias, nem a Takeda se comprometem a qualquer obrigação de revisar ou atualizar quaisquer declarações prospectivas de ponderar novas informações, futuros eventos ou circunstancias após a data da declaração prospectiva. Se uma ou mais destas declarações forem atualizadas ou corrigidas, investidores e outros não devem concluir que serão feitas atualizações ou correções adicionais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190103005720/pt/

Mídia fora do Japão David Webster +1-617-551-7929 david.webster@takeda.com

Mídia no Japão Tatsuhiro Kanoo +81-3-3278-3634 tatsuhiro.kanoo@takeda.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.